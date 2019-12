Jubiläum : Christbaumkugeln zeigen 225 Jahre alte Luther-Kirche

LANGENFELD Zum 225-jährigen Jubiläum der Martin-Luther-Kirche bietet die evangelische Gemeinde jetzt gläserne Christbaumkugeln zum Kauf an.

Eine feine Zeichnung zeigt die charakteristische Silhouette der Reusrather Kirche, in der am 5. Oktober 1794 der erste Gottesdienst war. Der Zwiebelturm mit dem ältesten Geläut Langenfelds ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Wer noch Baumschmuck oder ein Geschenk sucht: Die Kugel ist für 5 Euro in rot und silber im Gemeindehaus an der Trompeter Straße 42 zu bekommen.