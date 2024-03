Haushalt Langenfeld Chemieunfall kostet Stadt rund 750.000 Euro

Im Dezember 2023 sind am Regenrückhaltebecken Schneiderstraße gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangt. Die Stadt hat zeitnah mit der Entsorgung begonnen. Gut 600.000 Euro hat sie bereits an das Entsorgungsunternehmen gezahlt. Jetzt müssen noch sieben Container gereinigt, und vier geleert werden. Dafür hat der Stadtrat jetzt in einem Dringlichkeitsbeschluss eine weitere Summe in Höhe von 152.287,56 Euro bewilligt. Die Container sollen möglichst schnell gereinigt und entsorgt werden, damit keine zusätzlichen Kosten für die Miete anfallen, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.