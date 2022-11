Ausstellung im Wiescheider Treff : Chagall zieht Besucher in den Bann

Das Interesse an Chagalls Engel-Ausstellung in Weischeid ist groß. Foto: Doris Sandbrink

Langenfeld Marc Chagalls Engel sind noch bis zum 20. November im Wiescheider Treff zu sehen. Bei der Eröffnung zeigten sich viele Besucher begeistert von den Werken.

() Die Ausstellung über Chagalls Engel im Wiescheider Treff, Alt Wiescheid 20a, begeistert die Menschen während der Ausstellungseröffnung am Sonntag. „Wenn Marc Chagall malt, weiß man nicht, ob er dabei schläft oder wach ist. Irgendwo in seinem Kopf muss er einen Engel haben“, hat einst Pablo Picasso über Marc Chagall gesagt. Offenbar haben ihn viele Engel inspiriert und ihm die Hand beim Malen gehalten.

Dr. Hella Sabrina Lange, Leiterin des Stadtmuseums, freut sich, dass „die magischen Bilder Chagalls so gelungen auf 70 Quadratmeter präsentiert werden“ können. Sie betont die Anziehungskraft seiner Werke gerade in Kombination mit den Motiven der Engel. „Chagall hat mit seinen Bildern die Herzen unzähliger Menschen erobert, vor 11 Jahren hat dies auch eine Ausstellung im Stadtmuseum gezeigt, bei der es so viele Anfragen zu Führungen gab wie selten zuvor“, so Lange.