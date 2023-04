Krankenhaus Langenfeld CDU sorgt sich um Zukunft der Klinik

Bis zum Erhalt des Feststellungsbescheides vergehe noch eine geraume Zeit. „Solange wir nicht wissen, was wir dürfen, wird jede Investition zum Risiko. Investieren wir aber in einem von uns gewünschten Bereich, um die Qualitätskriterien zu erfüllen, besteht die Gefahr, dass wir trotzdem keine Genehmigung dafür erhalten“, so Mittendorf in der vorangegangenen Sitzung.