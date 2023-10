Langenfeld CDU sorgt für Verkehrsberuhigung auf dem Weißenstein

Mit dieser von der CDU beauftragten Maßnahme soll dem Wunsch der Anlieger Rechnung getragen werden. Vor allem aber sieht Loer dadurch auch die Gefahr eines Zusammenstoßes gebannt. Zum Beispiel, wenn ein Wagen aus Richtung Düsseldorfer Straße kommend auf der schmalen Fahrbahn einen Radler überholt und plötzlich mit Gegenverkehr konfrontiert wird. „Falls ein Auto von der Langforter Straße links in den Weißenstein abbiegt, kann das in dieser Situation schnell zum Crash kommen“, so Loer. „Wenn jedoch der Mittelstreifen durchgezogen ist, müssen die Autofahrer hinter den Radlern bleiben und sich ihrem Tempo anpassen.“ Das führe automatisch zur Verlangsamung des gesamten Verkehrsflusses und so auch zu mehr Sicherheit der Fußgänger, die an der Brücke häufig die Straße überqueren, um von einer Seite des Wäldchens auf die andere zu wechseln.