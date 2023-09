Langenfeld CDU möchte Viehbach stärker regulieren

Die CDU regt an, die an der Wupperstraße zusätzlich auftreffenden Wassermengen aus dem Assenbach dort in möglichen Retentionsflächen aufzufangen, um die Ortsmitte von Richrath zu entlasten. Außerdem soll der Regenwasserkanal Richrather Straße/Berghausener Straße/von Ketteler Straße/Zehntenweg /Pastor-Breuer-Straße wegen der zu geringen Überlaufmöglichkeiten bei Hochwasser in den Burbach oder in die angrenzenden Freiflächen des Landschaftsparks Fuhrkamp rückgestaut werden.