Langenfeld CDU, BGL und FDP verteidigen ihren Sparkurs

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Monheim ist es schwer, eine Haushaltspolitik zu verteidigen, die den strengen gesetzlichen Vorgaben der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit folgt. Während die Stadt Monheim (mit ihren Töchtern) bis 2027 1,3 Milliarden an Schulden angehäuft haben wird, dennoch munter weitere Millionenprojekte anschiebt und millionenteure Kultur-Festivals feiert, sieht sich die Stadt Langenfeld noch vor dem Sündenfall: Erst 2025 ist mit der Schuldenfreiheit Schluss, dann wird sie 18 Millionen Euro an investiven Krediten aufnehmen müssen.