Langenfeld Wolfhagener Straße von Traktoren befreien

Eine solche Sperrung sei grundsätzlich denkbar und würde dem Anspruch der Straßenverkehrsordnung an eine Fahrradstraße gerecht, so Janclas in ihrer Anwort. Allerdings sei zu bedenken, dass die Wolfhagener Straße für Rettungsfahrzeuge eine zusätzliche Anbindung an das Krankenhaus darstelle und die Straße auch intensiv von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werde.