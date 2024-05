Erzbistum mit neuer Website Caritas zeigt die Not sozialer Betriebe

Eine Frage, die sich auch Anke Merten, Bereichsleitung der gGmbH SkF Langenfeld, Arbeit und Integration, stellt. Der Eigenanteil für die Projekte, die Pro Donna stemmt, sei in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Alles, was wir ausgeben, müssen wir selbst erwirtschaften“, sagt sie. Am Ende muss ein schwarze Null in der Bilanz stehen. „Wir haben schon viel getan, um zu sparen“, sagt sie. „Wir haben die Stunden der Mitarbeiter reduziert und auch betriebsbedingt entlassen müssen.“ Da treffe alle sozialen Betriebe. Deshalb begrüßt sie es, dass der Caritasverband mit seiner neuen Website die Probleme sichtbar macht, „den Finger in die Wunde legt“.