Langenfeld Cargo Dünner expandiert nach Langenfeld

Die Entscheidung für Langenfeld habe verschiedene Vorteile geboten, so Dünner: die unterstützende kommunale Wirtschaftsförderung, faire Preise für die Bestandsimmobilie und eine verbesserte Verkehrslage an die Autobahn im Vergleich zu einigen Ortsteilen in Leverkusen. Die Debatte über den Flächenverbrauch von Speditionen in der politischen Arena habe in diesem Fall keine Rolle gespielt. Zum einen, weil die Hallen, die nun von Cargo Dünner genutzt werden, zuvor als Lager für SPAR und später für die SILAG Handel AG dienten. Thomas Zacharias, der städtische Wirtschaftsförderer freut sich über den Zugang, der – im Gegensatz zu reinen Lagerflächen – „wertschöpfende Arbeitsplätze mitbringt“.