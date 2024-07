Moderner Spielplatz in Langenfeld Calisthenics-Spielplatz an der Burgstraße ist eröffnet

Spätestens bei der Jahreshauptkontrolle 2023 war klar, dass der Kinderspielplatz Burgstraße in dieser Form nicht weiter bestehen könne, teilt Stadtsprecher Andreas Voss mit. Die Geräte waren abgespielt. Da es in direkter Umgebung mehrere Kinderspielplätze für kleinere Kinder gibt, es jedoch an einem Angebot für Heranwachsende fehlte, haben die Politiker im Jugendhilfeausschuss beraten. Eine folgende Analyse von Stadtplanung und Jugendbereich hat schlussendlich ergeben, dass der Spielplatz an der Burgstraße nicht mehr zeitgemäß und altersgerecht war. Statt eines üblichen Spielplatzes mit Rutsche und Wackeltier wurde deshalb in Zusammenarbeit mit dem städtischen Sportreferat und der Sportgemeinschaft Langenfeld an der Burgstraße eine Calisthenics-Anlage aufgebaut.