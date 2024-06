In Langenfeld Café im Freizeitpark öffnet erst im nächsten Jahr

Es könnte so schön sein. Nahezu ideal. Ein wunderbar gepflegter Park, Volley-, Basketball- und Hockeyplatz, Boulebahnen und Tischtennisplatten, Fitnessgeräte für jedes Alter, Spiel- und Liegewiesen, Kinderspielplatz, 50 Parkbänke, Wandelwege, Springbrunnen und Naturteiche. Würde sich da nicht nun schon im zweiten Jahr ein übler Schandfleck in das sonst so idyllische Bild drängen: das dauerhaft geschlossene halb verfallene Pavillon-Café. Die abweisend heruntergelassenen Rollos, daneben ein düsterer Anbau, ehe sich die Toiletten anschließen.