Buchautor zu Schülern aus Langenfeld und Hilden „Wer nicht kritisch ist, ist nicht frei“

Seine saloppe Sprache täuscht leicht darüber hinweg, dass er in der Aussage sehr klar und entschieden ist: Wer nur auf Zerstreuung aus ist, der ist anfällig für Fake News und Manipulation. Wer Zugang zu verlässlichen Informationen möchte, sollte Qualitätsmedien lesen, etwa eine Tageszeitung mit Mantelredaktion, sagt Manfred Theisen. Der Kölner Buchautor war am Dienstag im Rahmen der Reihe „Bettine trifft…“ zu Gast in der Richrather Bettine-von-Arnim-Gesamtschule, um dort mit Langenfelder und Hildener Schülern der Q1 über das Thema „Medienmacht und Manipulation“ zu diskutieren. Zwölf Schülerinnen und Schüler hatten abseits von Lehrplan und Unterricht Fragen zu den Unterthemen Russland, US-Wahl und Nahost-Konflikt ausgearbeitet.