Langenfeld : Busse ersetzen demnächst wieder Züge der S-Bahnlinie S6

Als so genannter Schienenersatzverkehr für die S6 werden in Langenfeld in Kürze wieder Busse eingesetzt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Die Deutsche Bahn AG hat für die S-Bahn-Linie S6 aufgrund einer Gleiserneuerung Einschränkungen angekündigt. Nach Angaben des Langenfelder Rathaussprechers Andreas Voss seien am ersten Dezemberwochenende Umleitungen, Haltausfälle und Schienenersatzverkehr zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und Langenfeld vorgesehen. „Wie schon bei den längeren Sperrungen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien werden als Ersatz für S-Bahn dann wieder Busse eingesetzt.“

(mei) Indes verkehrt Laut Bahn die S6 auch an jenem zweiten Adventswochenende in Richtung Köln vom Langenfelder S-Bahnhof aus. Voss zufolge werden beide Langenfelder Stationen zwischen Samstag, 5. Dezember, 17.30 Uhr, und Sonntag, 6. Dezember, 7.15 Uhr, von der S6 aus Düsseldorf nicht angefahren.

„Die einzelnen Fahrtzeiten und Taktungen in der Zeit der Sperrung sind über Links auf der städtischen Internetseite www.langenfeld.de zu erfahren“, betont Voss. Der Zustieg in die Ersatzbusse werde wie schon in den Ferien am Bussteig 4 als zentraler Haltestelle ausgeschildert. „Die Bushaltestelle am Haltepunkt Berghausen ist wie gehabt auf der Brücke über dem Bahnsteig zu finden“, so Voss.