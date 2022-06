In Reusrath : Bus bremst ab: Kleinkind verletzt

Langenfeld Der Fahrer gab an, dass er gegen 16.50 Uhr die Opladener Straße in Richtung Langenfeld befahren habe. Ein vorausfahrendes Auto habe stark gebremst, um abzubiegen.

In Reusrath hat sich am Dienstagnachmittag im Einmündungsbereich Opladener Straße / Gieslenberger Straße ein Unfall mit einem Linienbus ereignet. Der Fahrer gab an, dass er gegen 16.50 Uhr die Opladener Straße in Richtung Langenfeld befahren habe. In Höhe der Hausnummer 62 habe ein vorausfahrendes Fahrzeug plötzlich stark gebremst, um nach links in die Gieslenberger Straße abzubiegen. Er habe ebenfalls gebremst, um zu verhindern, dass er auf das vorausfahrende Fahrzeug auffahre. Dabei sei ein Kleinkind, das in einem Kinderwagen lag, leicht an der Stirn verletzt worden. Der Verursacher des Unfalls sei weitergefahren. Laut Busfahrer soll es sich dabei um einen weißen Kleinwagen (Ford) gehandelt haben. Hinweise, Polizei, Telefon 02173 288 6310.