Majestetisch ragt das Riesenrad in den Langenfelder Himmel : Beim  Stadtfest geht es wieder rund

Langenfeld Ab kommenden Freitag, 22., bis zum Montag, 25. April, feiert Langenfeld das 44. Stadtfest. Die Schausteller und Mitglieder zahlreicher Vereine laden zum Bummeln und Spaß haben ein.

Das 44. Stadtfest wirft seine Schatten voraus – und das im wahrsten Sinne des Wortes: 38 Meter hoch ragt das Riesenrad auf dem Marktplatz am Mittwoch in den blauen Langenfelder Himmel hinein. Binnen weniger Stunden baut das kleine Team einen der Klassiker der Fahrgeschäfte auf. Bei strahlendem Sonnenschein werkelt sich das Team mittels Kran und Winden in die Höhe. Aber auch die Schausteller-Kollegen sind nicht untätig und installieren ihre Fahrgeschäfte.

Los geht es am Freitag, 22. April. Dann treffen sich Jugendliche und Vertreter von Politik und Verwaltung am Riesenrad. Bei einer Runde im Riesenrad erzählen die Jugendlichen, was aus ihrer Sicht in Langenfeld verbessert werden müsste.