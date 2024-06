Pfarrfest in Langenfeld Bunte Feier rund um St. Josef – trotz Pfarrer-Suspendierung

Kirchenbesuch: nein! Pfarrfest: immer! Von letzterem konnte man sich am Samstag überzeugen, als der Ankerpatz an der St.-Josef-Kirche im Herzen von Langenfeld fast überquoll vor Menschen jeden Alters und ganz besonders vielen Kindern. „Die Besucher der Messen werden immer weniger. Es kommen noch Ältere“, stellte Thomas Antkowiak, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates in Langenfeld, fest. Allerdings sei der Gottesdienstbesuch auch kein Maßstab, fügte Schwester Roswitha Fahrendorf an. Sie kommt aus Bad Münstereifel und arbeitet seit September vergangenen Jahres mit viel Elan als Mittlerin zwischen Gemeindemitgliedern, Ehrenamtlern und den Gremien der Pfarre. Wichtig sei der katholischen Kirchengemeinde, dass der Kontakt zum Menschen erhalten bleibe. Beispielsweise durch die sieben katholischen Kitas in Langenfeld. „Sie sind sehr beliebt“, sagte Antkowiak, „und werden von jungen Eltern bewusst ausgewählt.“ Außerdem habe es in diesem Jahr 187 Kommunionkinder gegeben, so Schwester Roswitha. „Das sind eine Menge.“ Und dann loben sie das sehr lebendige Pfarrfest mit den vielen Aktiven und Ehrenamtlichen. „Wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und wir wollen immer ansprechbar sein“, betonte Schwester Roswitha.