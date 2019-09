Langenfeld : Bürgerwerkstatt tourt durch Richrath

Langenfeld (og) Die Bürgerwerkstatt ist wieder unterwegs: Am Dienstag, 17. September, sind die Langenfelder in der Richrather Schützenhalle an der Kaiserstraße 60 wieder gefragt. In der Zeit von 18 bis 21 Uhr sol lder Frage nachgegangen werden: „Wie möchten Sie Ihren Stadtteil weiterentwickeln, damit sie lebenslang auch lebenswert dort wohnen?

“. Veranstalter sind die Stadt Langenfeld und der Seniorentreff Richrath für den Arbeitskreis „Leben im Stadtteil“.

Marion Prell, die Erste Beigeordnete, möchte „möglichst viele Menschen zwischen 55 und 70 Jahren ansprechen, mit ihnen über altersrelevante Probleme und Lösungsansätze diskutieren“. Die Ergebnisse sollen auch zur Reflexion der bisherigen Arbeit der Bürgerwerkstatt genutzt werden.