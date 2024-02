Dreck-weg-Tag in Langfort Bürgerverien Langfort bittet zum dem Dreck-weg-Tag

(og) Der Bürgerverein Langfort hofft zum Dreck-weg-Tag am Samstag, 2. März, ab 10 Uhr auf viele helfende Hände. Alt und Jung sind willkommen, um dem Müll „auf den Leib“ zu rücken, wirbt Frank Klarmann vom Vorstand des Bürgervereins. Das, was andere Mitbewohner nicht ordnungsgemäß in den Müll werfen, sondern im Wäldchen, an den Straßenrändern oder sonst wo „entsorgen“, gelte es aufzusammeln. Dabei kommen immer zahlreiche große Müllsäcke zusammen. Gemeinschaftlich und in froher Runde werden die Freiwilligen starten; und „es macht auch Spaß“, so Werner Mey, Organisator und Planer des Dreckwegtags in Langfort. „Wir hoffen wieder auf Teilnahme von jungen Familien und Jugendlichen, so wie die Jahre davor.“ Treffpunkt für die Reinigungsaktion ist um 10 Uhr an den Glascontainern am Weißenstein (Gut Langfort). Hilfsgeräte, wie langstielige Greifzangen und Müllsäcke, werden zur Verfügung gestellt. Im Anschluss, gegen etwa 11.30 Uhr gibt es als Dankeschön einen kleinen Imbiss.