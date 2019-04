Mitmachen : Bürgerverein Langfort lädt zur Ostereiersuche ein

Langenfeld Treffpunkt ist an Gründonnerstag auf dem Parkplatz des Reiterhofs.

Ein paar Tage zu früh, aber besser zu früh als nie: An Gründonnerstag, 18. April, kommt der Osterhase zum Reiterhof Langfort. Treffpunkt für alle Kinder, Eltern und Großeltern, die die Eierverstecke des Löffeltiers aufstöbern wollen, ist um 10 Uhr der Parkplatz des Geländes am Weißenstein. Organisiert wird die Ostereiersuche vom Bürgerverein Langfort. Besonders willkommen sind alle Kinder aus Langfort im Kindergartenalter und natürlich ältere Geschwister, sowie die Eltern und Großeltern. Mit dabei sind die Kinder aus dem – ja! – „Fuchsbau“, der Kita an der Langforter Straße. Beim Verstecken unterstützt wird der Osterhase von Senioren aus der Awo-Begegnungsstätte „Café am Wald“ und von Ehrenamtlern des Bürgervereins. Info und Anmeldung bei Frank Klarmann, Telefon 02173 969700.