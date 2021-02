Bürgermonitor : Zweiter Anlauf gegen Wasserpfützen

Jürgen Otto (l.; Awo-Bezirksvorstand) und Stephan Beckmann (Awo-Gebäudemanagement) versprachen, dass Mulden gefüllt werden, so dass keine Pfützen entstehen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Dass Anita Wagner (84) und andere Senioren aus der Wohnanlage der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Langfort vor einem Spaziergang riesige Pfützen passieren müssen, soll bald nicht mehr vorkommen. Das kündigten jetzt Jürgen Otto aus dem Awo-Bezirksvorstand und Awo-Gebäudemanager Stephan Beckmann an.

Bei einer Ortsbesichtigung mit unserer Redaktion versprachen beide, die Bodenmulden so aufzufüllen, dass dort das Wasser nicht mehr steht.

Wie schon ein Jahr zuvor mit einem ersten Erfolg hatte sich Wagner Ende Januar erneut an den Bürgermonitor unserer Zeitung gewandt; weil die Awo nach ihren Worten auf dem zu Fuß zu überquerenden Parkplatz „nichts gegen diese von Senioren mit und ohne Rollator kaum passierbaren Hindernisse tut. Bei Frost und Glatteis wird es für uns hier richtig gefährlich.“ Im vergangenen März war die Bürgermonitor-Ampel schon auf Grün geschaltet, weil die zuständige Regionalzentrale der Awo-Seniorendienste in Essen reagiert und die Bodenlöcher so gefüllt hatte, dass alles wieder eben war. „Das hat aber nicht lange gehalten. Jetzt ist es schlimmer als je zuvor“, sagte Wagner im Januar.