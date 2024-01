Interview Frank Schneider „Das Thema Gemeinschaft wird immer wichtiger“

Schneider Die Grünsatzung gibt das nicht her, sie gilt nur bei Neu- oder Umbauten. Grüne Fassaden an der Markthalle hatte der Eigentümer selbst ins Gespräch gebracht, aber nicht umgesetzt. Doch das ist nicht das Hauptproblem. Die Stadt geht jetzt in Gespräche mit dem Eigentümer. Was stellt er sich vor, und was ist der Zeitplan. Es steht außer Frage: Die Markthalle muss eine Wiederbelebung erfahren – mit frischen Waren und Gastronomie.