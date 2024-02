Langenfelder Stadtwette Bürgermeister löst Wettschuld ein

Hintergrund ist die verlorene Stadtwette bei der 75-Jahre-Feier. Schneiders Einsatz war die Beteiligung an zwei sozialen Projekten in der Stadt. Im November hatte er in der Volkshochschule Teilnehmer von fünf Orientierungskursen unterrichtet. Er sagte in diesem Zusammenhang auch zu, ein Treffen mit der Flüchtlingshilfe zu organisieren. Das ist jetzt geschehen. Dabei ging es zunächst um die aktuelle politische Situation in Deutschland. Die Anwesenden schilderten ihre Sorgen bezüglich der AfD-Forderungen, aber auch ihre Hoffnung mit Blick auf die zahlreichen Demonstrationen für Demokratie. „Es ist wichtig, der AfD aufzuzeigen, dass sie Grenzen weit überschritten sind. Eigentlich sollten wir aus der Geschichte gelernt haben“, so der Bürgermeister. Ein Austausch mit dem Kreis Mettmann für einen schnelleren Erhalt einer Arbeitserlaubnis sowie mit Unternehmer-Netzwerken, um Arbeitsmöglichkeiten zu sondieren, hat er sich als unterstützende Maßnahmen notiert. Zur Freude von Frank Schneider kam im Bürgersaal oft die Frage auf, wie die Möglichkeiten aussehen, sich vor Ort ehrenamtlich zu engagieren. Einige der Anwesenden stehen bereits im Austausch mit der Freiwilligen-Agentur, der Vermittlungsstelle rund um das Thema Ehrenamt. „Ohne unser Ehrenamt würde es viele Angebote in allen Bereichen unserer Stadt gar nicht geben“, so der Bürgermeister. „Ein solches Engagement ist auch für Menschen mit Migrationshintergrund eine optimale Möglichkeit, die Sprache weiter zu lernen und sich zu integrieren.“ Die Flüchtlingshilfe hat ebenfalls die Unterstützung vieler Menschen mit Migrationshintergrund, die sich aktuell im Lenkungskreis der Flüchtlingshilfe engagieren.