Langenfeld Bürgermeister löst Wettschuld ein

(og) Mehr als 2500 Langenfelder haben am großen Jubiläumsfestumzug zum 75. Stadtgeburtstag teilgenommen. Gut 800 hatten im Anschluss auf dem Parkdeck des Ladenzentrums Sass am Markt ein „Langenfeld-L“ gebildet. Damit hatte Bürgermeister Frank Schneider die Stadtwette verloren. Er hatte darauf gesetzt, dass jeweils weniger als 750 Personen bei beiden Aktionen dabei sind. „Diese Wette habe ich natürlich sehr gerne verloren“, blickt der Bürgermeister auf das emotionale und von vielen Höhepunkten gespickte Feier-Wochenende am 3. Oktober zurück. Als Wetteinsatz versprach er, sich bei zwei sozialen Projekten in der Stadt jeweils einen Tag lang zu engagieren. Einen Teil löste er jetzt ein.