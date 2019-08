Wirtschaft und Verwaltung : Bürgermeister begrüßt neue Azubis

Langenfeld Zwei Abiturienten starten im Langenfelder Rathaus ins Berufsleben.

Ab dem 1. September wird außerdem Robin Ziskofen (21) als Beamter in der sogenannten „Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt“ (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) sein duales dreijähriges Studium beginnen. Der in Langenfeld lebende Abiturient der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule hat sich in einem zweistufigen Auswahlverfahren gegen ebenfalls mehr als 40 Mitbewerber durchgesetzt. Neben den Studienblöcken an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln wird Robin Ziskofen ebenfalls in der Verwaltung in fünf fachpraktischen Studienabschnitten eingesetzt.