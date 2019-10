Baumchallenge : Bürger verewigen sich mit eigenem Baum

Langenfeld Mit einem Pflanztag am 30. November an der Straße Wolfhagen startet eine „Baumchallenge“, die zum Einsatz für mehr Bäume animieren soll.

Noch wirkt der Stamm zart und schmal, aber er wird wachsen – und Gesellschaft bekommen: Denn auf der freien Wiesenfläche nahe der Stadtgrenze zu Düsseldorf sollen bald 30 Bäume ihre Krone entfalten. Wo gestern an der Straße Wolfhagen Umweltfreund Ralph Sondermann sowie die städtischen Klimaschützer Jens Hecker und Verena Wagner eine junge Eiche setzten, startet am Samstag, 30. November, eine so genannte „Baumchallenge“: Im Zuge derer sind nach Angaben von Rathaussprecher Andreas Voss alle interessierten Bürger dazu aufgerufen, selbst Bäume zu pflanzen, zu sponsern oder passende Grundstücke zur Verfügung zu stellen.

Wie Interessierte Stifter können sich jetzt per E-Mail an das städtische Klimaschutz-Team wenden: klimaschutz@langenfeld.de

Das bereiteten in den letzten Wochen laut Voss Mitarbeiter von Behinderten-Werkstätten für die weitere Nutzung vor. Neben heimischen Obstbäumen sollen Spaziergänger an diesem Platz bald auch eine insekten- und bienenfreundliche Wildblumenwiese vorfinden. „Die Bäume sind bereits bestellt“, erklärt Voss.

Auf einer Schautafel am Rande dieser Baumgruppe sollen sich schließlich alle Stifter namentlich wiederfinden. Das gilt übrigens auch für all jene, die am selben Tag an anderer Stelle im Langenfelder Stadtgebiet einen Baum pflanzen – wenn sie sich dabei mit einer aktuellen Tageszeitung fotografieren lassen und das Bild anschließend dem städtischen Klimaschutz-Team zusenden.