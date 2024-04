Stadtplanung in Langenfeld Bürger reden bei Entwicklung von Ara- und Weberei-Gelände mit

Bevor es im Gemeindezentrum in den Austausch zwischen Stadtverwaltung, SEG, Planern und Bürgerschaft geht, werden in Form von Impuls-Präsentationen nochmals alle fünf Entwürfe vorgestellt, bevor das Siegerkonzept ausführlich und intensiv präsentiert und seine Stärken näher erläutert werden, kündigt die Stadt an. Dies gilt auch als indirekte, vorzeitige Eröffnung der Ausstellung aller fünf Konzepte, die vom 3. Juni bis zum 7. Juli im Foyer des Langenfelder Rathauses (1. Etage) zu sehen sein wird.