Stadtentwicklung Langenfeld Bürger hinterfragen Verkehrsanbindung rund um Ara

„Bewusst sind wir dazu in das evangelische Gemeindezentrum Auf der Hardt, also in die räumliche Nähe des Quartiers gegangen“, so Bürgermeister Frank Schneider bei der Begrüßung der Bürger und der Gäste aus den renommierten Planungsbüros. „Wir möchten den Weg der hochwertigen städtebaulichen Entwicklung bewusst weiter mit der Bevölkerung gehen, die neben den fachlichen Planungen ein unverzichtbarer Indikator in der Fortführung des Entwicklungsprozesses ist“, ergänzte Baudezernent Thomas Küppers. Die dafür vorbereiteten Power-Point-Präsentationen wurden dabei von im Saal ausgehängten Plänen ergänzt.