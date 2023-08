Anwohner fordert Reaktion Langenfelder fühlt sich von der Stadt ignoriert

Brand kontaktierte in seiner Empörung verschiedene Mitarbeiter der Stadt per E-Mail und informierte sie über den Sachverhalt. „Man kriegte sie nicht“, sagt er. Er habe keinerlei Reaktion auf seine E-Mails erhalten. Der ehemalige Mitarbeiter der Stadt sei daraufhin persönlich im Rathaus gewesen, um Antworten zu bekommen. Entsprechende Ansprechpartner seien nicht da und ein Termin sei erst in neun Wochen möglich gewesen. „Wenn man keinen kriegt, kann man keinen Termin machen“, erläutert Brand. Daraufhin habe er mit dem Landesbetrieb Straßen NRW telefoniert, die den Graben von jeglichen Verschmutzungen befreit hätten, sodass das Wasser wieder ablaufen konnte. „Aufgrund von Vegetationsschwierigkeiten und fehlender Gerätschaften, beseitigt Straßen NRW im Dezember den restlichen Unrat“, bestätigt Rainer Herzog von Straßen NRW. Der Regenwasserkanal wurde 1979 mit dem Ausbau der Opladener Straße angelegt. „Seitdem mussten wir Niederschlagswassergebühren zahlen“, erläutert der Anwohner. Brand hätte sich gewünscht, dass die Stadt zum Beispiel bezüglich dieser Gebühren auf die Anwohner zukommt. Er habe auch eine E-Mail an den Bürgermeister geschrieben, aber keine Reaktion erhalten. Das alels will er in der nächsten Ratssitzung am 5. September vortragen. Planungs-Chef Thomas Küppers verweist auf die Zuständigkeit des Landesbetriebs. „Auch wir haben uns dahingehend mit Straßen NRW verständigt“, sagt er. Was die Gebühren betreffe so werde für das Vorhalten eines Entwässerungskanals gezahlt.