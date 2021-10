Alternative Stromerzeugung : Bürger besichtigen Windräder in Reusrath

Am 6. November werden zwei Aufstiege in die Gondeln der beiden großen Windräder in Reusrath verlost. Foto: RP/Stefan Pollmanns

Langenfeld Als ganz besonderes Erlebnis verlost SL Naturenergie während der zweistündigen Infoveranstaltung zwei Aufstiege in die Gondel einer der beiden „Enercon E70“-Anlagen. Teilnehmer müssen volljährig, körperlich fit und schwindelfrei sein.

Die Stadt Langenfeld bietet am Samstag, 6. November, zwischen 11 und 13 Uhr gemeinsam mit der Betreiber-Firma der Windkraftanlagen in Reusrath, SL Naturenergie, ein ganz besonderes Event an, teilt Stadtsprecher Andreas Voss mit. Es trägt den Titel: „Offenes Windrad Reusrath“. „Es ist mir wichtig, dass sich die Menschen in Langenfeld direkt vor Ort über die beiden Windkraftanlagen informieren können“, erklärt Bürgermeister Frank Schneider.