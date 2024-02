Bilanz Stadtbibliothek Langenfeld 2023 Bald gibt es Yoga zur Lesung in der Bibliothek

Dabei nimmt Testroet den Bildungsauftrag, den eine Bibliothek neben Kitas und Schulen hat, ernst. Er macht für Kinder und Jugendliche altersgerechte Programme – von der Kita bis zum Abi – und schafft damit ein institutionalisiertes Angebot. Schon kleine Kinder machen dort einen Kita-Führerschein, kommen erst in der Gruppe und dann mit ihren Eltern, um die Bibliothek kennenzulernen. Das Programm setzt sich fort in den Klassen fünf und sieben,. Dabei steht die Orientierung in der Bib und das Recherchieren auf dem Plan, das jahrgangsgemäß bis zum Abi um digitlae Kompetenzen erweitert wird – bis hin zur Facharbeitsrecher 229 Veranstaltung mit 4536 Teilnehmern hat Testroet in der Bibliothek 2023 angeboten. Als Bildungspartner unterstützt er auch Multiplikatoren, bietet Praktika für Schüler an und bietet Raum für Ausstellungen von Schülern. Insgesamt haben sich die Besucherzahlen positiv entwickelt. Sie liegen im Durchschnitt bei 9044 im Monat. Das entspricht eine Steigerung von 28,7 Prozent.