Schule : Jung und Alt freut sich über Medienboxen

Langenfeld Die Kästen dienen der Leseförderung.

(gut) Die Büchereien in Langenfeld haben jetzt Medienboxen angeschafft. Die Kästen dienen der Lese- und Sprachförderung und enthalten neben Büchern auch verschiedene digitale Medien. Beteiligt an der Aktion sind sowohl die Stadtbibliothek als auch die Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB) in Langenfeld. Sie geben die Boxen leihweise an Kindergärten und Schulen weiter. Stellvertretend für alle KÖB in Langenfeld wurden die Medienboxen der Bücherei St. Paulus im Seniorenzentrum Protalis präsentiert und überreicht (RP-Foto: Ralph Matzerath). Grund: In Berghausen erhalten nicht nur das Familienzentrum St. Paulus sowie die Paulusschule solche Boxen, sondern auch das Altersheim – in diesem Fall mit Büchern speziell für Demenzkranke. Finanziell gefördert wird die Anschaffung der Medienboxen vom Land NRW. Sie sollen nach einiger Zeit an die Büchereien zurückgegeben werden und dann allen Interessierten zugute kommen.