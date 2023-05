Weltbienentag in Langenfeld In der Bibliothek summt es

Am Freitag, 19. Mai, 16 Uhr bietet die Bib eine Onilo-Vorlesestunde mit anschließendem Basteln an. Die sogenannten Boardstories sind eine Art Bilderbuchkino, bei dem die Kinder durch die animierten Geschichten in die spannende Welt der Kinderliteratur eintauchen und diese mal ganz anders erleben können.