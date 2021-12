Langenfeld Buchtipps : Das Weihnachtslesebuch für Männer

Langenfeld Mit Büchern abseits vom Mainstream Freude verschenken: Buchhändlerin Hiltrud Markett sucht das Passende heraus, wie die Geschichte über Gott, der in die Rolle des Obdachlosen Erich schlüpft.

Nach 2000 Jahren beschließt Gott mal wieder auf der Erde nach dem Rechten zu sehen. Einfacher könnte es mit dem Telefon gehen, „das spart Wege und Zeit“ denkt sich der alte Mann. Doch mit unbekannten Anrufern, die sich auch noch Gott nennen, will der Mensch nun so gar nichts zu tun haben. Also schlüpft Gott in den Körper des Obdachlosen Erwin. In Köln erlebt er die Tücken des irdischen Daseins und erlebt eine Überraschung nach der anderen. „Der heilige Erwin ist ein Weihnachtsbuch für Männern“, sagt Buchhändlerin Hiltrud Markett von der Bücherecke an der Hauptstraße 62. Die Kurzgeschichten beleuchten irdische „Standards“ und laden immer wieder zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken ein. (Jasna Mittler, Ullstein Verlag).

„Weihnachten am Ku’damm“ führt den Leser zurück in die Nachkriegszeit. Durch die Trümmer von Berlin pfeift im Winter 1946 ein eiskalter Wind. Auch für die einst gut situierte Familie Thalheim sieht es nicht gut aus. Ihr Kaufhaus ist zerstört, von einem glanzvollem Weihnachtsfest kann sie nur träumen. Als eines Abends kurz vor dem Fest ein kleiner Junge vor dem provisorischen Modegeschäft der Familie steht, ändert sich nicht nur sein Leben schlagartig. Der kleine Erich ist halb verhungert und scheint mutterseelenallein in der Stadt zu sein. Kurzentschlossen nimmt Rike, die älteste von drei Schwestern, ihn mit ins neue Zuhause. Erich mit seinem hellblonden Haar erinnert sie an ihren Bruder Oskar, der in den Kriegswirren verschwand. In Gedenken an Oskar soll nun dieser Junge ein Weihnachtsfest haben, das er nie vergisst. Da ist sich Rike mit ihren Schwestern einig. Damit alles so wird wie einst, beginnt erst einmal die Suche nach einem Weihnachtsbaum. Doch wo einen finden, wenn das Holz der Berliner Wälder längst in provisorischen Öfen und Feuerstellen brennt. „Es ist eine bewegende Weihnachtsgeschichte aus dem Nachkriegsberlin und ein ‚Muss“ für Fans der Stadt“, meint Hiltrud Markett: Spannend, bewegend: Ein Buch für die kalten Tagen mit Kaffee oder Tee, eingemummelt auf dem Sofa: (Brigitte Riebe, „Weihnachten am Ku’Damm“; Rowohlt Wunderlich).