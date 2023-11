Brückenbau in Langenfeld Unternehmen fürchten Verkehrschaos

„Das wird nicht lustig“, schwant es Thomas Schmidt, als ihm eröffnet wird, dass ab 2026 beide Zuwegungen von der Düsseldorfer Straße zur Autobahn 59 für zweieinhalb Jahre gekappt werden. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat angekündigt, die Bahnbrücken über die Berghausener und die Knipprather Straße abzureißen, um sie neu aufzubauen. Etwa zehn- bis 20 mal verlassen Transporter täglich das Firmengelände der Hans Warner GmbH an der Raiffeisenstraße, um Baumaschinen- und Baukräne für den Hochbau auszuliefern, natürlich auch in Richtung Westen zur Autobahn. Das Unternehmen bietet gerade für Kräne einen Komplettservice von der Projektierung bis zur Demontage. Allein ein Drehturmkran werde demontiert auf zehn bis 20 Lkw verteilt, um ihm vom Firmengelände zu einer Baustelle zu transportieren, so Schmidt, verantwortlich für Kundendienstleistung. Im Tiefbaubereich holten viele Kunden die geliehenen Maschinen, Stampfer, Rüttelplatten und Walzen, selber ab, mit Lkw, 40-Tonnern aber auch Kleinbussen. „Eigentlich ist auf dem Gelände den ganzen Tag über permanent Bewegung“, so Schmidt. Nicht nur das: Das Unternehmen unterhalte sein Lager an der Robert-Bosch-Straße in Monheim, täglich würden Maschinen hin und her transportiert.