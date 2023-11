Schützen Immigrath Brudermeister Klaus Klinkers ist verstorben

(og) Die St.-Sebastianus Schützenbruderschaft Immigrath trauert um ihren Ehrenbrudermeister Klaus Klinkers, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Klinkers trat vor mehr als 50 Jahren der Bruderschaft bei und prägte das Leben dort von 1988 bis 2010. 22 Jahre lang war er Brudermeister. In den Jahren 1992/1993 und 2004/2005 repräsentierten Klaus und Marlene Klinkers die Immigrather Schützen als Königs- und Kaiserpaar. Ab 1990 engagierte Klaus Klinkers sich zudem im Vorstand des Bezirks Rhein-Wupper-Leverkusen, wo er von 1996 bis 2015 für rund 20 Jahre das Amt des Bezirksbundesmeisters übernommen hatte. Dafür wurde er zum Ehrenbezirksbundesmeisters ernannt. Auch für den Diözesanverband Köln setzte Klinkers sich ein. Er vertrat diesen über viele Jahre in der Plenarversammlung der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen. Im Jahre 2004 wurde Klinkers in den Kreis der Ritter der „Ritterschaft vom Heiligen Sebastianus in Europa“ aufgenommen. Neben den Ehrentiteln wurden seine Verdienste durch hohe Auszeichnungen gewürdigt. So wurden ihm das Ehrenkreuz des Diözesanverbandes Köln in Gold und der Goldene Stern zum St. Sebastianus-Ehrenkreuz verliehen – im Sinne von „Glaube, Sitte, Heimat“, der das Bruderschaftswesen ausmacht.