Briefzentrum Düsseldorf/Langenfeld Bis zu 10.000 Sendungen pro Stunde

Was bis vor wenigen Monaten noch reine Handarbeit im Briefzentrum Düsseldorf/Langenfeld war, läuft inzwischen weitgehend automatisiert ab – und das dank der neuen Verteilanlage, dem Multiformatsorter Brief. Den hat die Deutsche Post in einem neuen Anbau am Briefzentrum aufgebaut und im Oktober in Betrieb genommen. Auf eine Testphase folgt seit November schließlich der Einsatz im laufenden Geschäft. Zuvor mussten die Mitarbeiter die Pakete noch manuell sortieren. Inzwischen haben die sich in die neuen Abläufe bereits gut eingearbeitet. „Im Vergleich zu vorher ist das eine deutliche Entlastung für uns“, schildert Gisela Kaminski, die an diesem Tag an der Verteilanlage arbeitet. „Auf diese Weise ist es viel besser, ich bin wirklich sehr zufrieden.“