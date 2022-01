Post in Langenfeld : Briefzentrum meldet Rekordzahlen

Briefzentrum an der Elisabeth-Selbert-Straße bearbeitet 3,1 Millionen Sendungen am Spitzentag. Foto: Deutsche Post DHL Group

Langenfeld/Düsseldorf Die Deutsche Post DHL Group zieht Bilanz. Ein arbeitsintensives Jahr liegt hinter dem Team des Briefzentrums Düsseldorf an der Elisabeth-Selbert-Straße in Langenfeld.

(og) Im Jahr 2021 haben die Mitarbeitenden dort knapp 500 Millionen Briefsendungen auf den Weg gebracht, teilt Postsprecher Rainer Ernzer mit. Abteilungsleiter Peter Wünsch ergänzt: „Wir sind trotz hoher Corona-Schutzmaßnahmen sehr gut durch das Jahr gekommen.“ Der Spitzentag des Jahres lag diesmal in der 50. Kalenderwoche, der Woche vor Heiligabend. „Die bearbeitete Menge betrug an diesem Tag mehr als 3.1 Millionen Sendungen“, so Wünsch. Zusätzlich wurden in den acht Wochen vor Weihnachten rund 100.000 kleinformatige Pakete pro Woche im Briefzentrum sortiert. Während die Gesamtbriefmenge leicht sinkt, registriert Deutsche Post DHL ein starkes Wachstum bei großformatigen Briefsendungen. Maxibriefe, Bücher- und Warensendungen haben insbesondere in der Pandemiezeit an Bedeutung gewonnen, da mehr Menschen online einkaufen, heißt es bei der Post.