Europawahl 2024 Briefwahllokale sind ab sofort im Rathaus geöffnet

Die Wahlbenachrichtigungen hat die Stadt bereits verschickt. Wer bis zum 8. Mai noch keine erhalten hat, sollte sich mit dem Wahlamt in Verbindung setzen (wahlamt@langenfeld.de oder Tel. 02173 794-1111 und 794-1112). Gleiches gilt bei Fehlern in der Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich der Briefwahlantrag. Die Briefwahl kann über den Onlinebriefwahlantrag (www.langenfeld.de/briefwahl), mit dem QR-Code oder schriftlich (Fax oder postalisch), elektronisch per E-Mail an briefwahl@langenfeld.de oder persönlich im Briefwahlbüro des Rathauses (Zimmer 302) beantragt werden. Telefonisch ist das nicht möglich. Briefwahlunterlagen können im Verhinderungsfall von einer bevollmächtigten Person abgeholt werden. Die Briefwahlunterlagen können bis Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, beim Wahlamt beantragt werden. In besonderen Fällen, zum Beispiel bei plötzlicher und mit Attest nachgewiesener Erkrankung, können Briefwahlunterlagen auch noch am Samstag, 8. Juni, zwischen 9 und 12 Uhr, und am Sonntag, 9. Juni, von 8 Uhr bis 15 Uhr, beim Wahlamt nachgefragt werden.