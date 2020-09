Rekord in Langenfeld : Wahlbriefe möglichst bis Mittwoch zurückschicken

Langenfeld Fast ein Drittel der rund 49.350 wahlberechtigten Langenfelder hat bereits seine Stimmen abgegeben. Laut Wahlamtsleiter Frank Kölzer war schon am Montagnachmittag die Marke von 15.000 Briefwählern überschritten. „Das ist ein neuer Rekord!“

Wer ebenfalls noch seine Briefwahlunterlagen über die Deutsche Post gratis verschicken möchte, sollte seinen roten Umschlag möglichst bis Mittwoch, 9. September, einwerfen; damit er noch pünktlich das Wahlamt im Rathaus erreiche. Kölzer: „Wer auf Nummer sicher gehen will, kann ihn auch direkt in den Briefkasten vor dem Rathaus-Eingang oder in die im Erdgeschoss aufgestellte Wahlurne einwerfen. Beide werden letztmalig am Sonntagnachmittag geleert.“