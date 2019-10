Polizei ermittelt : Brennendes Auto reiht sich in Serie ein

(mei) Nach einem Autobrand am späten Sonntagabend an der Kronprinzstraße ermittelt die Kriminalpolizei. Der Renault Twingo stand auf einem Parkplatz neben einem Mehrfamilienhaus zwischen zwei anderen Fahrzeugen.

Der Autobrand reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Fälle an Wochenenden. So wurde am frühen Sonntagmorgen des 1. September ein Feuer, das einen 7er BMW auf dem Feldweg zwischen Wasserski-Gelände und A 59 komplett zerstörte, höchstwahrscheinlich vorsätzlich gelegt. Und am Wochenende 14./15. September wurden auf dem Parkplatz der Gesamtschule an der Hildener Straße zu unterschiedlichen Zeiten drei Autos angezündet. Ein Fiat 500 brannte komplett aus, ein gleich zweimal angezündeter VW Caddy wurde beschädigt..