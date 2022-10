Laster in Langenfeld aus dem Verkehr gezogen : 18 Mängel an LKW-Bremsen festgestellt

Allein 18 Mängel finden die Experten bei der Überprüfung der Bremsanlage eines Lastwagens. Die Polizei zieht den LKW aus dem Verkehr. Für den Fahrer gibt es einen Punkt in Flensburg. Foto: Polizei

Langenfeld Einen völlig desolaten Lastwagen haben Beamte am Dienstagmorgen aus dem Verkehr gezogen. Allein 18 Mängel an der Bremslage stellten die Experten wenig später fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Langenfeld (dh) In Langenfeld hat die Polizei am Dienstag, 25. Oktober, „einen absolut verkehrsunsicheren Lkw-Sattelzug aus dem Verkehr gezogen“, teilt die Polizei mit. 25 Mängel wurden an dem 40-Tonner festgestellt - 18 davon alleine an der Bremsanlage.

Gegen 10 Uhr hatten Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes in Langenfeld an der „Hardt" Stellung bezogen, um den dortigen Straßenverkehr zu überwachen und Lkw-Fahrer zu kontrollieren. Hierbei fiel ihnen gegen 10 Uhr ein Sattelzug mit Auflieger auf, der schon auf den ersten Blick einen maroden Eindruck machte. Als die Polizeibeamten den dreiachsigen 40-Tonner dann zur Kontrolle raus winkten, stellten sie dann auch gleich fest, dass an der Bremsanlage augenscheinlich mehrere Mängel vorhanden waren.

Daher wurde der Lkw einer nahe gelegenen KÜS-Prüfstelle vorgeführt, in der die 25 Mängel festgestellt wurden. An der Bremsanlage waren nicht nur die Bremsscheiben und Bremsbeläge „runter", sondern in einem Fall war die Bremsschreibe sogar komplett gerissen. Zudem verlor die Sattelzugmaschine Getriebeöl und außerdem war auch noch die Lenkung des Gespanns erheblich beeinträchtigt.