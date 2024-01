Demonstration Langenfeld Breites Bündnis für die Demokratie

In Langenfeld hat sich ein breites Bündnis von Vereinen und Organisationen gegründet, das, unterstützt von der Stadt Langenfeld, ein Zeichen für Demokratie und ein friedliches Miteinander setzen will. „Wir für Demokratie“ heißt es. Am Samstag,

3. Februar, um 10 Uhr treffen sich die Teilnehmer vor dem Rathaus. Anschließend soll die Demonstration durch die Innenstadt bis zur Stadthalle (Schauplatz) ziehen, wo um 11 Uhr die Abschlusskundgebung geplant ist. Das teilt Doris Sandbrink mit. Bürgermeister Frank Schneider (CDU) ist als Redner angekündigt. Er betont die Notwendigkeit, für eine wehrhafte Demokratie einzustehen. „Die Demokratie und der soziale Zusammenhalt in Deutschland sind aktuell gefährdet. Es ist an der Zeit, gemeinsam gegen jegliche menschenverachtende Pläne anzutreten, die darauf abzielen, unsere Gesellschaft zu spalten.“