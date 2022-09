Pferdesportzentrum Langenfeld : Breitensportfestival auf Gut Langfort feiert das Pferd

Langenfeld 300 Teilnehmer traten bei bunten Wettbewerben wie Jump and Pony, dem Steckenperd-Springen oder Geschicklichkeitsparcours gegeneinander an. Showhöhepunkt war die Kaltblüter-Quadrille aus Warendorf.

Wenn Reiter einhändig im Slalom und über Stangen reiten und dabei möglichst wenig Wasser aus dem Becher in der Hand verschütten dürfen. Wenn Pony und Mensch nebeneinander über kleine Hindernisse springen – dann steht ganz klar der Spaß im Vordergrund und nicht der sportliche Ehrgeiz. Mit solch bunten Wettbewerben feierten am Sonntag auf Gut Langfort gut 300 Teilnehmer des Rheinischen Breitensportfestivals gemeinsam die Freude am Pferd.