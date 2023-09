Breitbandausbau Langenfeld Breitbandausbau jetzt mit neuer Firma

(og) Nach Ablauf der Vorvermarktung haben die Stadtwerke Langenfeld die Hürde für den Breitbandausbau in Immigrath und Reusrath genommen. Dafür mussten gut 40 Prozent der Bürger aus diesem Ausbau-Cluster einen Vertrag unterzeichnen. Ausgehend von der bereits bestehenden Infrastruktur werden sukzessive mehr als 1300 Häuser an das Glasfasernetz der Stadtwerke angeschlossen, teilen die Stadtwerke mit. Dazu werden mehr als 20.000 Meter Glasfaserrohrverbände in Immigrath und Reusrath verlegt. Den Ausbau übernimmt für den zweiten Ausbauabschnitt das Langenfelder Rohr- und Tiefbauunternehmen Apken GmbH. Nach dem ruckeligen Start in Wiescheid (Ausbaustufe 1), wo sich viele Anwohner über Organisation und Fortgang der Arbeiten beschwert hatten, haben sich die Stadtwerke von dem externen Unternehmer verabschiedet.