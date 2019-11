Bratapfel- und Kunsthandwerkermarkt : Schwibbögen sind echte Hingucker

Langenfeld Ein so genannter Schwibbogen gehört in vielen Wohnungen traditionell zur Advents- und Weihnachtsdeko.

Beim Bratapfel- und Kunsthandwerkermarkt der CDU in der Stadthalle präsentierte Michaela Schleppers-Fort diese und andere mit der Laubsäge hergestellte Schwibbögen, wie sie im Erzgebirge seit mehr als 200 Jahren in Handarbeit angefertigt werden. Viele Besucher erfreuten sich an den Schaustücken oder erwarben gar eines der hölzernen Exemplare. An beiden Tagen präsentierten 54 Aussteller Schmuck, Kunsthandwerk, Kerzen, Adventsdeko, selbstgemachte Marmeladen und andere schöne Dinge an. Kinder hatten besonders auf dem Karussell und beim Entenangeln ihren Spaß.