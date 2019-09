Langenfeld : Brandstifter zündeln dreimal auf Schulparkplatz

Langenfeld (og) Unbekannte Täter haben am Wochenende auf dem Parkplatz der Gesamtschule an der Hildener Straße drei Autos angezündet. Das teilt die Polizei mit. Am Sonntag gegen 23 Uhr sind Polizei und Feuerwehr ausgerückt.