An der Talstraße Tonnen angezündet : Brandstifter richten 5000 Euro Schaden an

Der Anbau wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Foto: Kreispolizei Mettmann/Polizei

LANGENFELD Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Brandstiftung am Samstagnachmittag an der Talstraße. Gegen 17.15 Uhr standen eine Papier- sowie eine Mülltonne in Flammen, die ein angrenzendes Gebäude beschädigten. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mindestens 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gegen 17.15 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert, weil sie den Brand auf dem Hof einer an der Talstraße 113 ansässigen Firma bemerkt hatten. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, löschte ein Anwohner den Brand mit Wasser aus einem Gartenschlauch. Indes waren beide Tonnen abgebrannt und bei einem Hausanbau Teile der Fassade abgeplatzt. Zudem hatte auch die darunter liegende Dämmwolle Feuer gefangen.

Zeugenhinweise an die Polizei unter Tel. 02173 288-6310.

