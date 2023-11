Brandstiftung in Langenfeld Unbekannte zünden Bank auf Spielplatz an

(og) In Langenfeld haben unbekannte Täter am Sonntagmorgen (26. November) eine Bank auf einem Spielplatz angezündet. Laut Polizeibericht hat sich gegen 6.20 Uhr ein Zeuge bei der Feuerwehr gemeldet. Er habe auf seinem Weg zur Arbeit gesehen, dass eine Parkbank auf dem Spielplatz an der Dorotheenstraße in Richrath brennt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Bank bei dem Brand nahezu vollständig zerstört wurde. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat erste Ermittlungen aufgenommen und sucht weiter nach den Brandlegern. Wer am Sonntagmorgen rund um den Spielplatz etwas Ungewöhnliches bemerkt hat oder ewas zu den Brandstiftern weiß, kann sich unter der Rufnummer 02173 288-6310 bei der Polizei in Langenfeld melden.