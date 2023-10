Düsseldorfer Straße 229 Langenfeld Brandhaus: Bürger ärgern sich über Schutthaufen

Im August ist das denkmalgeschützte Haus an der Düsselorfer Straße 229 abgerissen worden. Doch passiert ist bislang noch nichts. Nicht einmal der zurück gebliebene Schuttberg ist abgetragen worden. Passanten schauen durch den Maschendrath auf einen Haufen Müll. Bürger sind genervt. „Nachdem nach zwei Bränden nun die Abrissgenehmigung erteilt wurde, folgte mit Tatendrang der Abbruch. Aber wer glaubt, dass jetzt weitere Schritte folgen, sieht sich getäuscht. Der Steinhaufen gammelt vor sich hin“, schreibt Andrea Zmuda vom Marienkäferweg. „Es war doch so wichtig, das alte Haus von der Denkmalliste zu bekommen und jetzt, wo scheinbar alles zur Zufriedenheit des neuen Eigentümers gelaufen ist, ,erfreut‘ dieser die Langenfelder Bürger nun mit Überresten desselben. Ich würde es sehr begrüßen, wenn dort endlich aufgeräumt werden würde“, bekundet Zmuda unmissverständlich in einem Leserbrief. „Es war nicht wichtig das Haus zu erhalten, dann müssen wir auch nicht tagtäglich daran erinnert werden.“